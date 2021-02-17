Кабмин разрешил обращаться в ЦПАУ для назначения льгот, соцпомощи и перерасчета пенсий

Кабинет министров Украины во время очередного заседания 17 февраля принял ряд решений в направлении упрощения доступа к государственным услугам. Среди них - документ, который актуализирует и расширяет перечень административных услуг органов исполнительной власти, которые предоставляются через Центры предоставления административных услуг.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс-служба правительства.

"Отныне в Центры можно будет обращаться по вопросам назначения льгот на оплату коммунальных услуг, о перерасчете пенсий, назначении социальной помощи неработающему лицу, предоставлении адресной помощи внутренне перемещенным лицам и тому подобное. Это продолжение нашей политики - "государственные услуги должны быть удобными для граждан, а не для чиновников", – подчеркнул Шмыгаль.

Он также отметил, что в ходе визита правительственной команды в Брюссель на прошлой неделе европейские партнеры были приятно удивлены уровнем цифровых услуг скоростью их воплощения.

"Мы получили очень положительные отзывы об уровне воплощения цифровых технологий в государстве, которые ежедневно делают жизнь украинцев комфортной и удобной. И наше правительство не будет останавливаться на достигнутом", – сказадл премьер-министр.

Как сообщалось, Кабинет министров также разрешил заказ и восстановление водительского удостоверения с помощью мобильного приложения "Дія" или через Единый государственный веб-портал электронных услуг. Также было принято постановление о введении регистрации новых авто в автосалонах.