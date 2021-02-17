Кабмин утвердил состав ревизионной комиссии "Укрзализныци"
Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, 17 февраля, передает Интерфакс-Украина.
Согласно сопутствующим документам к распоряжению в состав комиссии, в частности, вошли:
начальник отдела госфинаудита других хозяйственных обществ госсектора экономики и финучреждений департамента контроля в отрасли промышленности, энергетики, транспорта и финуслуг Госаудитслужбы Петр Илькив;
начальник управления внутреннего аудита Мининфраструктуры Ольга Пекарник;
заместитель начальника управления госсектора экономики и корпоративного управления - начальник отдела финансового планирования и анализа субъектов хозяйствования госсектора экономики департамента публичной собственности Минэкономики Андрей Приходько;
начальник отдела финпланирования управления финансов субъектов хозяйствования Фонда госимущества Андрей Сапун;
главный государственный ревизор-инспектор отдела налогового администрирования предприятий связи и информационно-коммуникационного обеспечения управления налогового администрирования предприятий непроизводственной сферы Центрального межрегионального управления Государственной налоговой службы по работе с крупными плательщиками налогов Светлана Хатнюк.