Производство бензинов выросло в январе на 11%

В январе 2021 года баланс рынка украинских бензинов вырос на 16,4% (на 24,4 тыс. тонн), до 173,9 тыс. тонн, по сравнению с январем 2020 года (149,4 тыс. тонн).

Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные собственного исследования, передает enkorr

При этом внутреннее производство за отчетный месяц увеличилось на 11,2% (на 8,4 тыс. тонн) – до 83,7 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом позапрошлого года. В частности, Кременчугский НПЗ оценочно нарастил выпуск бензинов на 17,5% – до 73,1 тыс. тонн. При этом на Шебелинский завод пришлось 10,6 тыс. тонн, что на 19% меньше показателя января прошлого года.

Доля украинских бензинов в общем балансе рынка по итогу отчетного месяца составила 48% против 50% в январе 2020 года..

Импорт автомобильных бензинов в Украину в январе 2021 года вырос на 28% – до 88,8 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (69,3 тыс. тонн). Столь весомый прирост поставок был обеспечен за счет Беларуси, импорт откуда, по сравнению с январем 2020 года, увеличился на 60%, до 77 тыс. тонн.

В "А-95" объясняют такой скачек низкой базой сравнения: в первом квартале 2020 года поставки из Беларуси были снижены вдвое из-за проблем с обеспечением сырьем.

В то же время отгрузки в Украину с НПЗ PNK ORLEN (Польша) сократились на 45,7% (9,3 тыс. тонн), до 11,2 тыс. тонн. Основная причина - значительное уменьшение закупок сетью ОККО. Сеть импортировала всего 100 тонн бензина против 10,1 тыс. тонн годом ранее.

Как сообщалось, баланс рынка автомобильных бензинов в 2020 году вырос на 9,1% по сравнению с предыдущим годом – до 2,12 млн тонн. При этом внутреннее производство выросло на 12,7% – до 1,02 млн тонн, а импорт прибавил 5,9% и составил 1,1 млн тонн.