Кабмин увеличит количество сотрудников лабораторных центров Минздрава

Кабинет министров принятым 17 февраля постановлением утвердил создание единой системы общественного здоровья на региональном уровне.

Согласно постановлению, до 1 июля 2021 года планируется увеличить количество сотрудников лабораторных центров Минздрава путем перевода в лабцентры сотрудников местных центров общественного здоровья (областных и Киева), передает Интерфакс-Украина.

Сами центры общественного здоровья должны будут присоединиться к другим коммунальным медучреждениям соответствующих административно-территориальных единиц.

Согласно пояснительной записке, реализация постановления позволит рационально использовать человеческий и материальный ресурс, а также избежать дублирования функций, которые выполняют лабцентры и центры общественного здоровья.