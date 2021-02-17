"Роза Ветров" в мае возобновит регулярные рейсы из Киева в Николаев

Авиакомпания "Роза Ветров" (Windrose) возобновит регулярные рейсы из Киева в Николаев с 17 мая 2021 года.

Об этом сообщили avianews.com в пресс-службе авиаперевозчика.

Авиакомпания будет летать по этому маршруту ежедневно.

Также "Роза Ветров" пока не имеет в расписании чартерных рейсов из аэропорта "Николаев" на курорты. Так в авиакомпании прокомментировали слова директора аэропорта "Николаев" Федора Барны.

Местному изданию НикВести он заявил, что "Роза Ветров" решила возобновить полеты на египетский курорт Шарм-эш-Шейх с 1 марта, а с 28 марта полетит в Киев.

Сейчас аэропорт "Николаев" не имеет в расписании ни чартерных, ни регулярных рейсов.

"Роза Ветров" запустила прямые рейсы из Киева в Николаев в рамках развития региональной программы в августе 2020 года. Однако в декабре 2020 года авиакомпания приостановила полеты на зиму.