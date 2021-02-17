Минэнерго считает перспективным строительство трех новых блоков АЭС

Министерство энергетики считает перспективным строительство энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС, а также - №5 Ривненской АЭС.

Об этом в ходе форума сказал заместитель министра энергетики Юрий Бойко.

"Атомная энергетика является стратегической и базовой для энергетики Украины. Атомная энергетика должна развиваться. Должна выполняться не только программа капитальных ремонтов и продления срока эксплуатации тех блоков, срок эксплуатации которых заканчивается, а должна реализовываться программа замещения текущих атомных блоков: строительство ХАЭС-3, ХАЭС 4. На мой взгляд, еще более перспективным является проект строительства 5 блока РАЭС", - сказал Бойко, передает "Украинская энергетика".

По словам и.о. президента ГП "НАЭК "Энергоато" Петра Котина, компания производит сейчас до 55% электроэнергии в Украине.

"Сейчас мы работаем 11 блоками. Мы подключили энергоблок ХАЭС-2, на месяц раньше вывели его из ремонта. Вчера вечером он набрал полную мощность, добавив 1007 МВт мощности", - отметил Котин.

Ранее о готовности достроить два энергоблока Хмельницкой АЭС заявляла компания Westinghouse. Компания объявила, что готова присоединиться не только к обеспечению ядерным топливом третьего и четвертого энергоблоков ХАЭС, но и поставлять для них такое оборудование, как автоматизированные системы управления технологическим процессом.

Корейская компания Korea Hydro & Nuclear Power (КНNP) выразила заинтересованность в строительстве энергоблока с реактором APR-1400 Ривненской АЭС, где уже выполнена часть подготовительных работ по обоснованию выбора площадки.