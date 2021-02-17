На должность руководителя САП претендуют 127 кандидатов, – Венедиктова

На должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) претендуют 127 кандидатов.

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова на заседании комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности.

"Ключевым для государства, конечно, сегодня, является конкурс на руководителя САП. На эту должность направили свои документы 127 человек", - сказала Венедиктова, передает Интерфакс-Украина.

При этом Венедиктова уточнила, что это претенденты как на должность руководителя САП, так и на заместителей.

В целом, по ее словам, на три админдолжности в САП более 150 соискателей, документы еще продолжают поступать по почте, несмотря на то, что срок подачи заявок завершен.