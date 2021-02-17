В Ивано-Франковской области введут жесткий карантин

Ивано-Франковская областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) на заседании при участии министра здравоохранения Максима Степанова приняла решение на территории региона карантина "красного" уровня из-за стремительного распространения коронавируса.

Об этом мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Официально: в Ивано-Франковске снова будет жесткий карантин. С понедельника, 22 февраля. Предварительно – на неделю", – сообщил городской голова.

В частности, с 22 по 28 февраля заведения общественного питания в области смогут работать только на вынос, будет запрещена работа развлекательных заведений, ночных клубов, кинотеатров, спортзалов, проведение культурных и религиозных мероприятий. Школьники 5-11 классов также продолжат учиться дистанционно.

Марцинкив уточнил, что школы для детей 1-4 класса и детские сады, а также транспорт продолжат работать в обычном режиме. Промышленные рынки, небольшие магазинчики будут работать с соблюдением карантинных требований.

По данным ОГА, 17 февраля в Ивано-Франковской области зарегистрировано 646 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 и 9 летальных случаев.

В больницах области, занимающихся лечением пациентов с коронавирусом, уже заполнено около 73% коек, а количество активных больных превышает столичные показатели. При этом в некоторых населенных пунктах Прикарпатья показатель заполняемости коек в больницах для COVID-пациентов превышает 90%.