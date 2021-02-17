Застройщик получил согласование на строительство ТРЦ возле метро "Арсенальная" через суд

Окружной административный суд Киева обязал Министерство культуры согласовать компании "Войткон" проектную документацию по объекту "Реставрация нежилого здания Музыкальная студия со складом лит. "Б" с приспособлением под многофункциональный комплекс и строительство многофункционального комплекса с паркингом по ул. Ивана Мазепы, 1 в Печерском районе столицы.

Об этом свидетельствует решение суда от 10 февраля, пишут Наші гроші.

Суд установил, что в декабре 2016 года Минкульт одобрил "Войткону" историко-градостроительное обоснование (ИГО) "Реконструкция зданий целостного имущественного комплекса с реставрацией и приспособлением памятника национального значения Николаевские ворота с прилегающими зданиями под торгово-культурный центр по ул. Ивана Мазепы, 1".

В дальнейшем 22 ноября 2018 года фирма обратилась к министерству с просьбой согласовать проект градостроительных преобразований, разработанный на основании указанного ИГО. Однако, никакой реакции от Минкульта не получила. В октябре 2020 года "Войткон" повторно обратился к Минкульту с аналогичной просьбой.

В ответ Минкульт сообщил, что, согласно Порядка признания границ и режимов использования исторических ареалов населенных мест (Порядок №318), разработку проектной документации на новое строительство в исторических ареалах населенных мест необходимо осуществлять с учетом требований утвержденного в установленном порядке историко-архитектурного опорного плана (ИАОП). А поскольку в Киеве ИАОП не утвержден, то отсутствуют основания для согласования проектной документации фирмы.

Рассмотрев материалы дела, суд пришел к выводу, что Минкульт противоправно отказал ООО "Войткон", поскольку, по мнению суда, это согласование фирма получила еще в 2018 году по принципу молчаливого согласия.

При этом ОАСК со ссылкой на отсутствие должным образом утвержденных границ исторического ареала Киева решил, что у Министерства культуры отсутствуют основания считать, что объект находится в пределах исторического ареала.

ООО "Войткон" является собственником участка площадью 1,12 га по ул. И. Мазепы, 1. Соседний участок площадью 0,81 га по этому же адресу находится в собственности ООО "Дженерал Коммерс".

По данным Градостроительного кадастра, в 2010 году на эти участки были выданы градостроительные условия и ограничения для проектирования строительства на них многофункционального административно-общественного комплекса с апартаментами и паркингом, с реконструкцией и реставрацией с приспособлением памятника архитектуры Николаевские ворота с прилегающими зданиями (1846-1850).

Согласно данным управляющей компании "А-девелопмент", вместе с реставрацией Николаевских ворот на этом месте планируется построить многоуровневую крытую галерею под стеклянным куполом, а также новый ТРЦ и офисное здание.

Собственниками ООО "Войткон" является ОАО "ЗНВКИФ "Ритейл Капитал" и ООО "КУА "ЮДП Эссет Менеджмент", которое действует от своего имени и за счет ПЗНВИФ "Городской квартал".

По данным Госреестра юрлиц, конечным бенефициарным владельцем ЗНВКИФ "Ритейл Капитал" является совладелец Fozzy Group Владимир Костельман.

Собственниками ООО "КУА "ЮДП Эссет Менеджмент" является Богдан Кабанец (49,95%), ООО "Ролвуд Оил" (9,99%), Константин Костенко (9,99%), Виктор Цикалюк (6,7%), Ирина Джигринюк (6,69%), Владимир Долгополов (9,99%) и Мария Синичкина (6,69%).

Кабанчик - бывший директор Центрального офиса продаж девелоперской компании UDP. Мажоритарным владельцем UDP является бизнесмен Василий Хмельницкий, но управляет им его бизнес-партнер, экс-владелец обанкротившегося банка "Хрещаник" Андрей Иванов.

Собственниками ООО "Дженерал Коммерс" является Владимир Долгополов (49,75%), кипрская компания "АБ ГРУПП Холдингз (Кипр) Лимитед" (5%) и АО "ЗНВКИФ" Ларам Систем" (15,55%).