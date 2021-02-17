СБУ заблокировала работу международной группировки хакеров-вымогателей

Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала деятельность транснациональной преступной хакерской группировки, которая с сентября 2020 года атаковала более 150 компаний стран Европы и США, нанеся им убытки на сумму более $80 млн.

Как сообщает пресс-центр СБУ, спецоперация по прекращению деятельности хакеров проводилась в рамках международного сотрудничества с компетентными органами США и Франции.

По данным следствия, злоумышленники использовали вредоносное программное обеспечение "Egregor". С его помощью хакеры шифровали компьютерные сети иностранных компаний, похищали персональные данные их клиентов и работников, похищали информацию о финансовых показателях и технологических разработках, а также блокировали работу вебресурсов.

"Затем злоумышленники требовали значительные суммы денег, в основном в криптовалюте, за дешифровку пораженных компьютерных сетей и неразглашение похищенных конфиденциальных данных", – отмечается в сообщении.

Во время проведенных в феврале обысков в рамках расследования дела была изъята компьютерная техника с вирусом "Egregor", информацией о пораженных компьютерных сетях и другие доказательства противоправной деятельности.

Участникам указанного хакерской группировки, в том числе организатору, сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 189 (вымогательство), ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса.

СБУ призывает правоохранительные органы иностранных государств предоставить информацию о пострадавших от действий хакерской группировки и вируса-вымогателя "Egregor" компаниях.