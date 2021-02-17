В Украине в прошлом году уменьшилось количество банкоматов, – НБУ

В 2020 году количество банкоматов в Украине уменьшилось на 1175 штук и составило на конец декабря 34,8 тыс. штук.

Об этом говорится в очередном "Обзоре банковского сектора", опубликованном Национальным банком.

Прирост количества POS-терминалов в четвертом квартале произошел благодаря "Приватбанка" (+7,4 тыс) и другим госбанкам (+3,6 тыс. терминалов), передает Укринформ.

Отмечается, что количество банкоматов постоянно сокращается: в 2020 году банки изъяли из своей сети 1175 банкоматов. Кроме этого, в четвертом квартале государственные и иностранные банки закрыли 205 филиалов (больше всего – "Ощадбанк" – 94). Больше всего филиалов открыл "Укргазбанк" (7).

В 2020 году количество отделений банков уменьшилось на 868 единиц, больше всего в Днепропетровской области (71). В четвертом квартале банки, за исключением частных, продолжили увольнять работников: больше всего - иностранные банки. В 2020 году численность работников уменьшилась на 5 тыс. человек.

Как сообщалось, нераспределенная прибыль Нацбанка Украины к концу 2020 года составила 40,76 млрд грн по сравнению с 581 млн грн годом ранее.

Указывается, что активы Нацбанка за 2020 год возросли на 25,5% – до 1 трлн 331 млрд грн, в том числе средства и депозиты в инвалюте и банковских металлах – на 34,3, до 121,11 млрд грн, ценные бумаги нерезидентов – на 33%, до 671,78 млрд грн, кредиты банкам и другим заемщикам – в 4,8 раза, до 66,93 млрд грн.