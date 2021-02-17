Пасынок Кернеса стал совладельцем крупного подрядчика властей Харькова по ремонту дорог
Об этом пишет "Харьковский антикоррупционный центр", передают Наші гроші.
На Гайсинского переписали долю уставного капитала фирмы, которая ранее была оформлена на Олега Гончара и часть доли, которая была оформлена на Вячеслава Блинкина. В итоге доля Гайсинского в уставном капитале составила более 5 млн грн (11,24%).
Олег Гончар был человеком очень близким к окружению Геннадия Кернеса. Например, летал на отдых вместе мэром Харькова и был совладельцем ООО "Полифарм". Эта фирма до недавнего времени была владельцем рынка "Солли" на Северной Салтовке в Харькове, который теперь также принадлежит Родиону Гайсинскому.
Также недавно среди соучредителей фирмы "Паркинг +" появилась Любовь Фионова (4,82%). На нее записана оставшаяся часть доли, которая ранее была оформлена директора фирмы Вячеслава Блинкина.
Бенефициаром "Паркинг+" по-прежнему указан гонконгский офшор Dragon investment development limited (83,94%), владельцем которого является гражданин Малайзии, проживающий в Швейцарии, Тан Джин Ли.
В 2007-2010 годах владельцем и руководителем "Паркинг+" был Владимир Чумаков, который в 2010 году стал директором Департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета. Именно этот Департамент, как заказчик, раздал несколько миллиардов гривен подрядов ООО "Паркинг+" за последние десять лет.
По данным "Прозорро" и "Вестника госзакупок", с 2010 года "Паркинг+" получило заказов более чем 2,7 млрд грн.
Как сообщалсь, в сентябре 2019 года Родион Гайсинский стал владельцем нескольких фирм, которым принадлежит недвижимость сразу нескольких рынков Харькова. Сейчас он учредитель ООО "ИКС-Терминал", ООО "Бриан", ООО "Фирма АС", ООО "Смарад 2007", ООО "Джондир", ООО "Кейфил", ООО "Фарнад", ООО "Лабарт" и ООО "Фонтэн".
Также Родион Гайсинский владеет фирмой "Inter Tech Praha s.r.o." в Чехии вместе дочерью Владимира Чумакова - Анной Чумаковой.