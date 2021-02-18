Минздрав расширил перечень бесплатных лекарств

Министерство здравоохранения утвердило новый Реестр лекарственных средств, подлежащих реимбурсации.

В обновленный список вошли лекарственные средства для первичной и вторичной профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, которые пациенты могут получить бесплатно или с незначительной доплатой, сообщает Национальная служба здоровья (НСЗУ).

В частности, в реестр добавили 3 новые международных непатентованных названия (24 новых торговых названия). Это ацетилсалициловая кислота, нифедипин и варфарин. Препараты предназначены для профилактики острого мозгового инсульта и острого инфаркта миокарда. В частности, и пациентам, которые уже перенесли эти заболевания.

В целом количество лекарственных средств в новом Реестре выросло на 33 позиции – до 297 наименований. Полностью бесплатными будут 93 лекарственные средства, что на 8 больше, чем было раньше. Остальные наименования лекарств пациент может получить с доплатой.

По данным НСЗУ, с начала этого года врачи выписали уже более 1,6 млн электронных рецептов на лекарства, отпускаемые по Государственной программе реимбурсации. Из них 83% являются погашенными, то есть пациенты получили необходимые им лекарства в аптеке.

Договора с Национальной службой здоровья Украины на отпуск препаратов по программе реимбурсации имеют 1109 аптечных учреждений, представляющие 8800 мест отпуска во всех регионах страны.

Напомним, в рамках государственной программы реимбурсации государство возмещает стоимость лекарственных препаратов для лечения бронхиальной астмы, сахарного диабета II типа, а также лечения, первичной и вторичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Рецепт на получение бесплатных лекарств электронный, его выписывает врач первичного звена, с которым пациент заключил декларацию.