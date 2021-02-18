В Украине за сутки зафиксировали 6 237 новых случаев Covid-19

По состоянию на 18 февраля за сутки в Украине зафиксировали 6 237 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19.

В частности заболели 413 детей и 276 медработников, заявил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Также за сутки было госпитализировано 2 222 человека, летальных случаев насчитали 163, выздоровело 5 225 пациентов. Кроме этого, было проведено 64 688 тестирований.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Ивано-Франковской (799), Винницкой (514), Закарпатской (500), Житомирской (438) областях и в Киеве (513).

За все время пандемии заболел 1 287 141 человек, выздоровело 1 134 120 людей, умерло – 24 852, проведено 6 625 529 тестов.

Днем ранее, на 17 февраля, зафиксировали 4 286 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19. На 16 февраля – 3 143 случаев. На утро понедельника, 15 февраля, сообщили о 2 332 новых случаях заболевания коронавирусной болезнью.