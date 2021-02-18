Кабмин одобрил законопроект об агростраховании

Првительство одобрило законопроект, которым вводится новый инструмент поддержки аграриев – агрострахование.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"Государственная поддержка агрострахования является эффективным инструментом во многих странах мира. Мы все понимаем, насколько эта поддержка является важным и долгожданным для украинских фермеров, особенно когда говорим о глобальных изменениях климата и предполагаемых погодных условиях, таких, например, как засуха. Уверен, это решение будет способствовать развитию не только агросектора, но и экономики в целом ", - отметил глава ведомтсва Игорь Петрашко.

Принятые изменения четко определяют механизм предоставления господдержки, участников рынка, объекты страхования, страховые продукты, страховые риски, страховые случаи, требования к договорам.

Документ отменяет положение относительно страхования сельскохозяйственной продукции через Аграрный страховой пул, "который не был прозрачным фильтром для профессионального и открытого отбора страховщиков".

"При этом новый законопроект выдвигает четкие требования к страховым компаниям и контроль за ними, обеспечивает прозрачность и транспарентность", – отмечают в пресс-службе.