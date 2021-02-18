АМКУ разрешил "Сильпо" купить сеть супермаркетов "Фуршет" (обновлено)

Антимонопольный комитет дал разрешение ООО "Сильпо-Фуд" на приобретение активов сети супермаркетов "Фуршет".

Как передает БизнесЦензор, об этом говорится в релизе Комитета.

АМКУ установил, что совокупные доли участников концентрации на региональных рынках в соответствующих территориальных границах по результатам 2019 года и 9 месяцев 2020 года не достигают 30%, а следовательно и предельных показателей, установленных статьей 12 закона "О защите экономической конкуренции".

Также Комитет выяснил, что задействованные товарные рынки в соответствующих территориальных границах достаточно высококонкурентны, а участники концентрации испытывают конкуренцию со стороны других участников задействованных региональных рынков.

При этом в АМКУ добавили, что участники концентрации отказались от приобретения контроля над активами в населенных пунктах, в которых доли были значительными, а концентрация могла бы привести к ограничению конкуренции.

В частности была произведена оценка деятельности участников концентрации в Виннице, Ивано-Франковске, Калуше, Каменском, Каменец-Подольском, Коростышеве, Малине, Нетешине, Никополе, Обухове, Полтаве, Прилуках, Смиле, Трускавце, Умани, Хмельницком, Черкассах, Ирпене, Киеве, Кривом Роге и Кропивницком.

"АМКУ принял решение, что заявленная концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины и предоставил соответствующее разрешение", – подвели итоги в комитете.

Ранее сообщалось, что "Сильпо-Фуд" планирует непосредственно приобрести контроль над объектами недвижимости, оборудованием и товарными остатками, которые в своей совокупности обеспечивают осуществление розничной торговли преимущественно потребительскими товарами повседневного спроса, и которые находятся у группы "Фуршет" на праве собственности и на праве пользования.

ООО "Сильпо-Фуд" развивает сеть продуктовых супермаркетов "Сильпо" и входит в состав Fozzy Group бизнесменов Владимира Костельмана, Романа Чигиря и Олега Сотникова.

Как сообщалось, в конце января Хозяйственный суд Днепропетровской области начал процедуру банкротства ДП "Ритейл Центр", которое владеет сетью супермаркетов "Фуршет" Игоря Баленко. Поставщики сети получили письмо о приостановке выплат.

"Фуршет" — один из старейших продуктовых ритейлеров Украины, первый супермаркет был открыт в 1998 году в Киеве. На пике в 2011 году компания насчитывала 108 магазинов. По состоянию на январь 2021 года их осталось 39.

Общая сумма задолженности по кредитам "Фуршет" на начало 2014 года составляла около $160 млн. На конец 2017 года владелец сети Игорь Баленко сумел договориться о реструктуризации, долг компании сократился до $39 млн.

В 2019 году Баленко сообщил об оптимизации "Фуршет" и закрытии 11-12 магазинов "из-за высоких затрат на логистику". К концу 2019 года компания провела редизайн логотипа и обновила 11 магазинов.