"Внешэкономбанк" не смог отменить продажу акций своего банка в Украине через суд

Суд первой инстанции отказался удовлетворить иск российской госкорпорации ВЕБ.РФ (ранее – "Внешэкономбанк") к Министерству юстиции Украины, фондовой бирже ПФТС, финкомпании "Фортифай" о признании недействительными результатов аукциона по принудительной продаже 99, 77% акций "Проминвестбанка".

Соответствующее решение Хозяйственный суд Киева вынес 11 февраля, передает Finbalance.

Аукцион по продаже акций "Проминвестбанка" состоялся 4 марта 2020 года в рамках исполнительного производства в рамках взыскания связанными с Игорем Коломойским компаниями компенсации с России на сумму $169,8 млн, присужденной решением Арбитражного суда Гааги за активы, экспроприированные после оккупации Крыма. Победителем аукциона стало ООО "ФК "Фортифай" с предложением 268,7 млн грн.

Хозсуд Киева пришел к выводу, что имущество Государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", как юридического лица, выполняющего функции государства, тождественно имуществу Российской Федерации. Таким образом суд отклонил доводы истца о том, что имущество госкоропорации "ВЭБ.РФ" не является имуществом государства РФ и не подлежало взысканию.

Как сообщалось, 5 февраля Национальный банк Украины отказался согласовать сделку по опосредованному приобретению более 99% акций "Проминвестбанка" Сергеем Тигипко.

При этом 30 октября 2020 года НБУ согласовал приобретение бизнесменом Сергеем Тигипко 100% уставного капитала ООО "Финансовая компания "Фортифай" через компанию Luregio Limited.

Ранее Антимонопольный комитет также согласовал приобретение компанией Luregio Limited "Проминвестбанка" через покупку ООО "Финансовая компания "Фортифай".

При этом перед покупкой сруктурами Тигипко финкомпании "Фортифай" у нее сменились собственники – фирму оформили на менеджеров, близких к окружению олигарха Игоря Коломойского.

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Напомним, 4 марта пакет в размере 99,77% акций "Проминвестбанка" был продан финкомпании "Фортифай" в рамках исполнительного производства за 268,71 млн грн.

В свою очередь собственник "Проминвестбанка" – российская госкорпорация ВЭБ.РФ – заявила, что продажа акций на бирже нарушает запрет Стокгольмского арбитража, в связи с чем ВЭБ намерен взыскивать активы Украины за рубежом, чтобы покрыть свои убытки.

Напомним, в мае 2019 года госисполнитель по требованию связанных с группой "Приват" Игоря Коломойского и партнеров структур наложил арест на 99,77% акций "Проминвестбанка".

После ареста акций "Проминвестбанка" российская госкорпорация "ВЭБ.РФ" подала иск в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма против Украины на сумму более 200 млн евро.