Украина может увеличить производство зерна до 85 миллионов тонн, – прогноз ООН

По прогнозам Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных наций (OECD-FAO), Украина до 2029 года может увеличить производство зерна до 85 млн тонн, что обеспечит экспортное предложение на уровне 86 млн тонн.

Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка, передает "Экономическая правда".

Он добавил, что неофициальной национальной целью является 100 млн тонн производства и 80 млн тонн экспорта.

Также Качка напомнил, что по итогам 2019/2020 маркетингового года Украина стала второй в мире как по физическим так и по финансовым объемам экспорта зерновых.



"В прошлом году был установлен рекорд по объему экспорта зерновых – 57,2 млн тонн. В этом году – с меньшим урожаем – ми все равно будем в лидерах. А следующий урожай должен быть лучшим", – отметил заместитель министра.

Как сообщалось, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в 2020/21 маркетинговом году (МГ) прогнозирует снижение экспорта зерновых до 45,4 млн тонн. Это на 20,5% меньше по сравнению с прошлым МГ.

По результатам 2019/2020 маркетингового года на внешние рынки Украиной поставлено рекордные 56,7 млн тонн зерновых и зернобобовых из которых кукурузы – 30,3 млн тонн, пшеницы и смеси пшеницы и ржи – 20,5 млн тонн, ржи – 8,2 млн тонн, ячменя – 5,08 млн тонн, а также других зерновых и зернобобовых – 791 тыс. тонн.

В 2018-2019 МГ экспорт зерновых составил 50,4 млн тонн.