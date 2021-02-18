По "Нафтогазу" и его аудиту открыто несколько уголовных дел, – Венедиктова

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила о нескольких открытых производствах в отношении НАК "Нафтогаз Украины", в частности, его недавнего аудита Государственной аудиторской службой.

Об этом объявила во время выступления в Верховной Раде, передает Интерфакс-Украина.

"Следствие у нас продолжается. Эти дела для нас не являются какими-то неизвестными. Они заслушиваются раз в две недели", – отметила Венедиктова.

"Как только мы выйдем на конкретные результаты, об этом будет информация на сайте Офиса генерального прокурора", – сказала она.

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Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев еще в начале октября сообщил о возбуждении уголовного производства по факту деятельности менеджмента НАК.

"Дело касается деятельности менеджмента компании. Но трудно расследовать деятельность менеджмента без фамилии Коболев. Оно построено на обвинениях в государственной измене. Когда оно открыто, я не знаю. Бумаги по этому поводу получил сегодня", - сказал глава компании.

Он отметил, что в компании воспринимают это как "очень настойчивое приглашение к публичной дискуссии".

"Мы готовы это приглашение принять. Нам нечего скрывать. И по государственному аудиту относительно резерва долгов и по всем другим вопросам мы абсолютно открыты", - добавил Коболев.

Он отметил, что уже сбился со счета уголовных дел по "Нафтогазу".