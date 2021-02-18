Для расследования дела "Приватбанка" нужно ждать проведения экспертизы, – Венедиктова

В деле "Приватбанка" о подозрении его бывших собственников в выводе средств до национализации финучреждения нужно провести экспертизу для установления убытков и состава преступления.

Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, выступая в Верховной Раде, передает Интерфакс-Украина.

"Экспертизу невозможно не проводить, поскольку экспертиза – это именно тот документ, который устанавливает убытки. Тут должен быть состав преступления. Поэтому мы двигаемся исключительно по закону", – сказала генпрокурор.

По словам Венедиктовой, она как прокурор вошла в дело "Приватбанка" 11 января 2021 года, не имеет ни одного специального субъекта в этом процессе, поэтому блокировать дело не может.

Как сообщали ранее СМИ со ссылкой на источники в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ), подозрения по делу "Приватбанка" были переданы на согласование лично генеральному прокурору еще в декабре 2020 года, однако с тех пор от Ирины Венедиктовой нет ответа.

Напомним, в декабре прошлого года Венедиктова ввела себя в состав групп прокуроров в трех основных производствах в отношении группы "Приват".

В ноябре 2019 года генпрокурор Руслан Рябошапка передал в НАБУ дело о выводе многомиллиардных средств из "Приватбанка" до его национализации бывшими владельцами банка. Речь идет о расследовании ущерба государству бывшим руководством банка в сговоре с его экс-владельцами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым на сумму 116,8 млрд грн.

4 марта глава НАБУ Артем Сытник заявлял, что дела "Приватбанка" находятся на финальной стадии.

Напомним, привлеченная властями Украины в 2017 году компания Kroll по итогам форензик аудита "Приватбанка" подтвердила, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в $5,5 млрд.

Правительство Украины по предложению Национального банка Украины и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.