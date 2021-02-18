"Нафтогаз" планирует вложить в увеличение добычи $7,3 миллиарда за пять лет

"Нафтогаз" планирует инвестировать в добычу углеводородов $7,3 млрд в 2021-2025 гг., нарастив запасы в 1,8 раза.

Об этом сообщил главный исполнительный директор группы Отто Ватерландер на презентации бизнес-стратегии группы "Нафтогаз" до 2025 года, передает Интерфакс-Украина.

"В течение пяти следующих лет наш бизнес-план предусматривает, что в добычу, в upstream, мы инвестируем $7,3 млрд, а в последующие пять лет (2026-2030 гг. - ИФ) удвоим эту сумму ($14,1 млрд, – ред.)", – сказал топ-менеджер.

Он уточил, что инвестиции в 2021 году планируются в объеме $0,9 млрд, в 2022 году – $1,5 млрд, в 2023-м – $1,3 млрд, в 2024-м – $1,6 млрд, в 2025-м – $1,9 млрд, в 2026-м – $2,3 млрд, в 2027-м – $3,1 млрд, в 2028-м – $3,1 млрд, в 2029-м – $2,9 млрд, в 2030 – $2,7 млрд.

При этом доля инвестиций в новые месторождения с 2023 года превысит инвестиции в уже разведанные, добавил топ-менеджер.

По словам Ватерландера, на сегодня группа не сможет самостоятельно профинансировать озвученные планы, поэтому планируется привлекать к процессам сторонних инвесторов.

Согласно обнародованным в ходе презентации данным, к настоящему времени "Нафтогаз" располагает 254 млрд куб. м разведанных запасов газа и 157 млрд куб. м условных и перспективных, а в 2025 году планирует нарастить их до 250 млрд куб. м разведанных и 500 млрд куб. м условных и перспективных.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.