Вложения иностранцев в ОВГЗ превысили 100 миллиардов

Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в собственности нерезидентов по состоянию на 18 февраля вырос на 2,28 млрд грн или на 2,3% – до 101,15 млрд грн, с начала января прирост портфеля составил 16,77 млрд грн.

Согласно данным Национального банка Украины (НБУ), портфель ОВГЗ в собственности украинских банков на отчетную дату вырос на 2,87 млрд грн – до 515,87 млрд грн, с начала года он вырос всего на 1,46 млрд грн, передает Интерфакс-Украина.

Объем ОВГЗ в собственности юрлиц увеличился на 0,44 млрд грн – до 60,05 млрд грн, физлиц – на 0,22 млрд грн, до 12,66 млрд грн.

В то же время портфель ОВГЗ в собственности Нацбанка остался без изменений – 322,07 млрд грн, у территориальных общин – вырос на 0,07 млрд грн, до 0,25 млрд грн.

В целом портфель ОВГЗ возрос на 5,88 млрд грн – до 1,012 трлн грн.

Как сообщалось, Министерство финансов на состоявшемся 16 февраля аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 9,49 млрд грн, снизив ставки по большинству предложенных выпусков гривневых ценных бумаг.



