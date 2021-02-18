"Нафтогаз" планирует увеличить долю на рынке газа и начать поставлять электроэнергию населению

"Нафтогаз" за ближайшие пять лет намерен нарастить свою долю на розничном рынке газа до 35% и выйти на розничных рынок электроэнергии.

Об этом сообщил директор дивизиона "Розничная торговля" Максим Рабинович на презентации бизнес-стратегии группы "Нафтогаз" до 2025 года, передает Интерфакс-Украина.

"Сейчас мы говорим, что 9% рынка в поставке уже есть у группы "Нафтогаз". На рынке всего 12,5 млн клиентов. Наши амбиции – иметь, минимум, 30% (на плане презентации – 35% до 2025 года, – ред.)", – сказал он.

По словам Рабиновича, с начала открытия газового рынка для населения группа прирастила 600 тыс. новых клиентов – до 850 тыс., еще 500 тыс. клиентов, – как поставщика последней надежды. На конец 2021 года группа планирует иметь 1,41 млн клиентов, 2022-го – 2,06 млн, 2023 – 2,48 млн, 2024 – 2,87 млн.

Он также сообщил, что "Нафтогаз" намерен в 2022 году выйти на розничный рынок электроэнергии и энергоэффективности.

"Мы хотим представлять не только газовый бизнес как ресурс, а все ресурсы, которые нужны нашим клиентам. В 2020 году мы стали газовым поставщиком, на втором этапе – стать поставщиком энергетических услуг", – сказал Рабинович.

При этом он выразил надежду, что рынок электроэнергии "в ближайшее время станет свободным от ПСО", а также отметил, что группа уже реализует пилотные проекты по энергоэффективности. Помимо этого, Рабинович отметил интерес группы к участию в рынке тепла после его открытия.

Ранее сообщалось, что "Нафтогаз" планирует инвестировать в добычу углеводородов $7,3 млрд в 2021-2025 гг., нарастив запасы в 1,8 раза.

"В течение пяти следующих лет наш бизнес-план предусматривает, что в добычу, в upstream, мы инвестируем $7,3 млрд, а в последующие пять лет (2026-2030 гг. - ИФ) удвоим эту сумму ($14,1 млрд, – ред.)", – сказал главный исполнительный директор группы Отто Ватерландер.

Он уточил, что инвестиции в 2021 году планируются в объеме $0,9 млрд, в 2022 году – $1,5 млрд, в 2023-м – $1,3 млрд, в 2024-м – $1,6 млрд, в 2025-м – $1,9 млрд, в 2026-м – $2,3 млрд, в 2027-м – $3,1 млрд, в 2028-м – $3,1 млрд, в 2029-м – $2,9 млрд, в 2030 – $2,7 млрд.