На лечение пациентов с коронавирусом в 2021 году заложено 10 миллиардов, – НСЗУ

На лечение пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19 в 2021 году предусмотрено около 10 млрд грн.

Об этом во время пресс-конференции сообщила заместитель директора департамента Программы медгарантий Национальной службы здоровья (НСЗУ) Анна Фенчак, передает Интерфакс-Украина.

"В 2021 году на лечение COVID-19 предусмотрено около 10 млрд грн. В Программе медгарантий на 2021 год предусмотрено лечение пациентов с COVID-19 по пакету медуслуг стационарного лечения до периода завершения карантина и месяц после него", – сказала она.

После этого, по словам Фенчак, НСЗУ предложит оплату медучреждениям, готовым к реагированию на инфекционные заболевания по отдельному пакету медуслуг. Эти медучреждения будут определены в регионах департаментами здравоохранения.

Напомним, украинцы после 1 марта смогут записаться на бесплатную вакцинацию от COVID-19.

Также министр здавоохранения Максим Степанов заявил, что Украина начнет вакцинацию от COVID-19 с вакцины AstraZeneca производства Индии, вакцинация начнется до конца недели.