Нацбанк внес изменения в правила проведения банковских проверок

Национальный банк Украины (НБУ) уточнил порядок обработки предоставленных объектом проверки возражений и объяснений по результатам проведения инспекционной проверки.

Соответствующие изменения внесены в Положение об организации и проведении инспекционных проверок постановлением правления НБУ №20 от 15 февраля, которое вступает в силу с 18 февраля, передает пресс-служба регулятора.

"Руководитель инспекционной группы рассматривает полученную от объекта проверки информацию и информирует объект проверки о результатах такого рассмотрения. Кроме того, на этапе подготовки отчета об инспекционной проверке по предложения руководитель группы или по письменному ходатайству объекта проверки может быть проведена встреча (или совещание в режиме видеоконференции) для обсуждения результатов рассмотрения предоставленных объектом проверки возражений и объяснений", – пояснили новую процедуру в НБУ.

К обсуждению могут быть привлечены работники других структурных подразделени НБУ, к компетенции которых относятся рассматриваемые вопросы.

Кроме того, Нацбанк унормировал основные вопросы организации инспекционных проверок в рамках наблюдения на консолидированной основе и особенности оформления результатов таких проверок.