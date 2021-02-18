"Приватбанк" требует отвода судьи по иску офшоров Суркисов на $350 миллионов
Об этом сообщает пресс-служба банка, передает Интерфакс-Украина.
Так, по инициативе судьи к материалам дела были добавлены выводы научно-консультативного совета Верховного суда, которые сводятся к необходимости закрытия Верховным судом производства и оставления в силе решения Печерского райсуда Киева без предоставления оценки ее законности.
"Приватбанк" полагает, что судья Погребной не имел полномочий обращаться за предоставлением заключений по применению норм права к научно-консультативному совету, так как предписанием процессуального законодательства право на обращение к ученым предоставляется исключительно после передачи дела кассационным судом на рассмотрение объединенной Палаты и Большой Палаты Верховного суда.
Подчеркивается, что дело на рассмотрение таких палат не передавалось, а ранее заявленное "Приватбанком" ходатайство о передаче дела на рассмотрение Большой Палаты Верховного суда еще не решено.
Как сообщалось, Печерский райсуд Киева 9 февраля 2017 года своим решением по иску компаний Суркисов обязал "Приватбанк" исполнять условия депозитных договоров, заключенных кипрским филиалом банка с соответствующими компаниями. Попытка Кабмина обжаловать этот вердикт в апелляционном суде не увенчалась успехом. В свою очередь, "Приватбанк" подал кассационную жалобу.
Пока же 15 апреля 2020 года Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию госисполнителя, оставив в силе разъяснение судьи Пидпалого решения 2017 года в виде обязательства "Приватбанка" компенсировать компаниям Суркисов $250 млн.
На основании решения судьи Пидпалого сразу шесть британских компаний-взыскателей 28 апреля 2020 года по отдельности обратились в ГИС с заявлением о его принудительном исполнении, а 29 апреля ГИС Печерского района открыла исполнительное производство и направила соответствующее сообщение должнику.
Общий размер требований компаний составляет $347,4 млн.