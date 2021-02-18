Dragon Capital покупает логистический комплекс под Киевом (обновлено)

Кипрская компания Dragon Capital Investments Limited запросила разрешение Антимонопольного комитета (АМКУ) на приобретение свыше 50% в уставном капитале ООО "Международная логистическая компания".

Как передает БизнесЦензор, соответствующее разрешение АМКУ предоставил на заседании 18 февраля.

Согласно материалам АМКУ, Dragon Capital планирует покупку через кипрскую UCPIH LTD.

Согласно данным госреестра юрлиц, ООО "Международная логистическая компания" через ООО "Ведлейк Холдинг Лимитед" принадлежит основателю компании Amtel Судхиру Гупте и его детям Даниэлю и Диане.

Основатель группы Amtel Судхир Гупта в 2016 году в интервью Ведомостям отмечал, что компания владеет в Украине логистическим комплексом площадью 50 тыс. кв. м и планирует строительство его второй очереди.

По данным на сайте Amtel, речь идет о логистическом терминале класса А+ со складскими и офисными помещениями и функцией сервисного обслуживания автотранспорта, который находится в Белогородке Киево-Святошинского района Киевской области.

Первая очередь проекта площадью 45 тыс. кв. м была введена в эксплуатацию в конце 2011 года. Арендаторами комплекса являются компании DB Schenker, Ekol, "Нова Пошта", "Хортиця".

Dragon Capital – одна из крупнейших инвесткомпаний Украины. Работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Конечным бенефициаром в госреестре указан гражданин Чехии, президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала.