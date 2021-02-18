Кабмин назначил нового главу Гослесагентства

Кабинет министров назначил Юрия Болоховца председателем Государственного агентства лесных ресурсов Украины.

Как сообщает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина № 115-р от 17 февраля обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно документу, новый глава Гослесагентства назначен с 18 февраля путем заключения контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина с испытательным сроком три месяца.

Болоховец, согласно официальной биографии, до назначения замглавы Гослесагентства в июле 2020 года возглавлял Черниговское областное управление лесного и охотничьего хозяйства, в 2012-2020 годах работал директором Нежинского лесхоза, в 2007-2012 годах возглавлял Прилуцкий лесхоз.

Как сообщалось, Кабинет министров 18 января уволил Василия Кузьовича с должности председателя Государственного агентства лесных ресурсов по соглашению сторон. Вместо него временно исполняющим обязанности главы Гослесагентства был назначен заместитель руководителя ведомства Юрий Болоховец.

Как сообщалось, Кабмин назначил Василия Кузьовича председателем Государственного агентства лесных ресурсов 15 июля 2020 года.

Кузевич – ученый, завкафедры Лесного и садово-паркового хозяйства подразделения НУБиП Украины "Бережанский агротехнический институт".

Перед этим Кабинет министров уволил Андрея Заблоцкого с должности председателя Государственного агентства лесных ресурсов. Он также проработал на должности около полугода.