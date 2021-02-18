Сделка по продаже бизнеса JKX Коломойского и Хомутынника в Венгрии сорвалась

Нефтегазовая компания JKX Oil&Gas с активами в Украине и России не смогла закрыть сделку по продаже венгерской дочерней компании Folyopart Energia KFT (Riverside Energy KFT) за $2,9 млн.

Согласно сообщению JKX на сайте Лондонской фондовой биржи, венгерские власти отказали в необходимом согласии на транзакцию в соответствии с законодательством, введенным в результате текущей пандемии COVID-19, передает Интерфакс-Украина.

"Несмотря на такое развитие событий, JKX продолжит изучать другие варианты в отношении Riverside в соответствии с ранее объявленной стратегией сосредоточения нашего портфеля на наиболее перспективных направлениях", – цитируются в сообщении CEO JKX Виктор Гладун.

Как сообщалось, в марте 2020 года JKX Oil&Gas согласовала условия продажи венгерской дочерней компании Folyopart Energia KFT (Riverside Energy KFT) кипрской компании Starhol Holding Limited за $2,9 млн.

В JKX отмечали, что Riverside владеет в Венгрии рядом лицензионных участков полезных ископаемых, имеет производственный объект, но сейчас не осуществляет добычу углеводородов. Стоимость активов Riverside по состоянию на 31 декабря 2019 года оценивалась в $3,3 млн. Выручку от ее продажи планировалось направить на финансирование операций в Украине.

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JKX Oil&Gas занимается разведкой и добычей углеводородов в Украине, РФ и Венгрии.

Крупнейшими акционерами JKX являются Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова – 27,54% акций, Cascade Investment Fund Виталия Хомутынника – 19,97%, Neptune Invest & Finance Corp – 12,98%, Keyhall Holding Ltd.– 11,45% и Interneft Ltd.– 6,16%.

JKX в 2019 году увеличила добычу углеводородов на 20% по сравнению с 2018 годом – до 10,75 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки (boepd, barrels of oil equivalent per day).