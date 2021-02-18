Украина установила новый рекорд по экспорту мяса птицы

Украина в 2020 году обновила абсолютный рекорд по объемам экспорта курятины – 431 тыс. тонн, хоть выручка от продажи продукции сократилась, составив $555 млн.

Об этом сообщает заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики" академик НААН Николай Пугачев, передает пресс-служба ведомства.

"Характерной тенденцией 2020 года стало усиление позиций мясопродукции украинского производства на международном рынке за счет курятины", – заявил он.

При этом в 2020 году Украина не смогла продолжить тенденцию увеличения экспорта мяса и субпродуктов.

"В прошлом году стоимость экспорта продукции мясной группы уменьшилась по сравнению с показателями 2019 года на 8% и составила $652 млн. Причинами этого стали снижение цен на украинскую курятину за границей и общее уменьшение объемов экспорта говядины", – добавил эксперт.

Больше всего отечественной мясопродукции было экспортировано в страны Ближнего Востока, Евросоюза и СНГ. Доля стран ЕС в стоимостном измерении составила 20%.

Крупнейшим покупателем украинского мяса в прошлом году была Саудовская Аравия с долей 20,9% от всего экспорта.

"Эта ближневосточная страна закупает в Украине исключительно мясо птицы. Первые закупки она сделала в 2015 году - 28 тонн на сумму $34 тыс. А уже в 2020 году экспорт украинского мяса птицы в Саудовскую Аравию достиг 83 тыс. тонн на сумму $136 млн", - говорится в сообщении.

Также украинским мясом птицы интересовались Нидерланды, Объединенные Арабские Эмираты, Беларусь, Азербайджан и Казахстан.

Кроме того, в 2020 году украинские экспортеры дважды сталкивались с запретами поставок курятины в Европейский Союз и ряд других стран, поэтому потенциал продаж был использован не полностью.