В Украине появится система реабилитации переболевших COVID-19

В Украине на государственном уровне начали заниматься реабилитацией больных с COVID-19.

Об этом сообщила заведующая кафедрой инфекционных болезней НМУ им. Богомольца Ольга Голубовская на станице в Facebook.

Также она разместила соответствующий приказ Министерства здравоохранения.

"Начинаем заниматься реабилитацией больных с COVID-19 на государственном уровне, хотя у многих специалистов есть наработки уже и соответствующий опыт. Постараемся их воплотить в нормативные документы для облегчения работы врачей и стандартизации подходов к реабилитации в зависимости от соответствующий клиники", - написала Голубовская.

В приказе, в частности, говорится о создании рабочей группы министерства "по разработке предложений по созданию системы реабилитации больных, перенесших коронавирусную болезнь (COVID-19)".

Документ также редлагает пересмотреть и разработать нормативно-правовые акты по вопросам создания системы реабилитации людей, которые переболели коронавирусом.