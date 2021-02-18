Рада создаст Фонд гарантирования кредитов для фермеров

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3205-2 в первом чтении проголосовали 295 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, он разработан с целью поддержки малых и средних субъектов предпринимательства, включая фермерские хозяйства, путем частичного гарантирования исполнения обязательств таких субъектов перед финансовыми учреждениями по кредитным договорам.

Для этого предлагается создать Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве для поддержки малых и средних субъектов предпринимательства, основным видом деятельности которых является производство сельскохозяйственной продукции и в пользовании которых находятся земли сельскохозяйственного назначения площадью до 500 гектаров.

Законопроектом предусмотрено, что Фонд создается государством в лице Кабинета министров, а его участниками могут быть государство и международные финансовые организации.

Планируется, что Фонд будет предоставляет гарантии по кредитам в объеме до 50% непогашенной суммы основного долга на срок до 10 лет.