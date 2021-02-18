Кабмин назначил заместителя главы Офиса Зеленского в набсовет "Борисполя"

Кабинет министров согласовал кандидатуры Юлии Свириденко и Андрея Щепьяка в качестве представителей государства в наблюдательном совете международного аэропорта "Борисполь".

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №119-р от 17 февраля обнародовано на официальном правительственном портале.

Юлия Свириденко является заместителем главы Офиса президента.

Андрй Щепьяк значится советником премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщал, что сейчас в составе набсовета "Борисполя" один человек, что не позволяет начать отбор руководителя аэропорта.

Как сообщалось, Кабинет министров 18 ноября 2020 года принял распоряжение о назначении гендиректора госпредприятия "Международный аэропорт "Борисполь" Павла Рябикина председателем Государственной таможенной службы.

Рябикин занимал должность гендиректора аэропорта с марта 2017 года.