Минцифры создаст единую инфопанель всех проектов цифровой трансформации

Министерство цифровой трансформации Украины создаст единый публичный дашборд (инфопанель) всех проектов цифровой трансформации.

Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в ходе презентации.

"Мы посчитали: чтобы оцифровать все госуслуги, которые есть в нашей стране, необходимо реализовать 94 проекта. И сделать это необходимо за несколько лет. Поэтому наша менеджерская мечта - взять все эти проекты, систематизировать и сделать единый публичный дашборд, где будут все проекты, все ответственные, все дедлайны, бюджеты и даже рейтинг - у кого получается, а у кого нет", - сказал Федоров, передает Интерфакс-Украина.

По словам Федорова, данный дашборд сможет видеть каждый и каждый сможет влиять на результат, поскольку "очень важно, чтобы было давление общества, общественного мнения".

"За последние два месяца мы систематизировали все эти проекты, и у нас получился публичный портал, где есть все проекты цифровой трансформации. Он продолжает наполняться и через несколько месяцев он превратится в дашборд, где будут все проекты", - рассказал Федоров.