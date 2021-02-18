На улицах Киева начали испытания белорусского электробуса. ФОТО

В ближайшие два дня на автобусных маршрутах №24 и №55 в Киеве будет работать электробус.

Как уточнил заместитель председателя КГГА Александр Густелев, в рамках опытных испытаний электробус пока что будет курсировать без пассажиров, передает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

По словам чиновника, это электробус белорусского производства, прежде всего планируется проверить его эффективность при работе зимой в условиях низкой температуры воздуха.

Заместитель председателя КГГА подчеркнул, что пока речь идет именно о тестировании, а не о закупке указанной модели электробуса и именно у этого производителя.

При этом Густелев отметил, что это не первое тестовое испытание электробусов в Киеве. В прошлом году в тестовом режиме курсировал электробус китайского производства. Производители электробусов тестируют работу машины в различных климатических условиях. Также Киев интересен для испытаний, учитывая рельеф города.

"Несомненными преимуществами электробусов является их экономичность в эксплуатации и экологичность. Однако ценовой аспект надо тоже учитывать. Например, цена этого электробуса составляет около 15 млн грн. Это более чем в два раза дороже, чем похожий по параметрам дизельный автобус с двигателем Евро-5. Кроме того, полноценное внедрение электробусов на маршруты общественного транспорта столицы неразрывно связано с созданием дорогостоящей инфраструктуры, которую надо строить "с нуля". Это значительная нагрузка на городской бюджет", – отметил Густелев.

Однако, по словам чиновника, постепенное внедрение электробусов на маршруты КП "Киевпастранс" запланировано в 2021-2023 годах. В частности, Киев планирует приобрести 20 электробусов за средства от реализации квот на выбросы по Киотскому протоколу.