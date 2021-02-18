Халатность менеджера "Укртрансгаза" привела к убыткам на 64 миллиона, – прокуратура

Национальная полиция сообщила о подозрении бывшему руководителю структурного подразделения одного из филиалов ПАО "Укртрансгаз" в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемый был обязан обеспечить проведение надлежащего анализа цен на оборудование и материально-технические ресурсы, используемые при проектировании объектов газотранспортной системы, но не обеспечил проверку цен на оборудование, изложенных в коммерческих предложениях субъектов хозяйственной деятельности.

Согласно заключению судебно-экономической экспертизы, в результате таких действий интересам ПАО "Укртрансгаз" нанесен материальный ущерб на общую сумму 63,9 млн грн.

Согласно сообщению, досудебное расследование в этом деле продолжается, сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.