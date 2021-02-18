Кабмин одобрил законопроект об увольнении Сытника без консультаций с МВФ, – Малюська

Кабинет министров не согласовывал с Международным валютным фондом (МВФ) законопроект, который предполагает досрочное прекращение полномочий директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська, пишет ZN.ua.

"Он не согласован с Международным валютным фондом, дискуссии продолжаются. Как минимум еще неделю мы будем согласовывать финальный текст. И принимать закон мы будет только после получения согласования от МВФ. Это наш план. Мы не собираемся от него отступать", – рассказал глава Минюста.

"Текст активно дискутируется с экспертами МВФ", – добавил министр.

Малюська утверждает, что после решения Конституционного суда о неконституционности указа пятого президента Петра Порошенко о назначении Сытника директором НАБУ, возникла необходимость залатать "дыры", возникшие в законодательстве. Именно эту цель преследовал законопроект №4437, которым сохранялись полномочия действующего директора до избрания нового председателя Бюро. Но этот законопроект отказался рассматривать профильный комитет Рады. По словам Малюськи, поэтому Кабмину пришлось подать новый законопроект.

Как отмечает издание, инициированная министром юстиции поправка об увольнении Артема Сытника с должности директора НАБУ является нарушением Меморандума о сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом, подписанного в июне 2020 года президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Читайте также: Переговоры с МВФ об очередном транше для Украины завершились безрезультатно

Как сообщалось, Кабинет министров 15 февраля поддержал законопроект, который предусматривает увольнение действующего директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника.

В самом НАБУ заявили, что этот законопроект открывает возможности для полной перезагрузки институции и лишения ее независимости, поскольку вопросы назначения главы Бюро и контроля за ним предлагается передать Кабинету министров, члены которого подследственны НАБУ.