Власти Кипра подтвердили планы разрешить въезд для граждан Украины с 1 марта

Правительство Кипра 17 февраля утвердило окончательный план постепенного возобновления авиасообщения со странами ЕС и третьими странами, а также правила въезда для иностранцев в страну.

В частности, с 1 марта власти страны разрешат въезд для граждан стран ЕС, а также ряда третьих стран, в том числе Украины, пишет Вестник Кипра.

При этом Минздрав Кипра присвоит странам, из которых будут приездать туристы, цвета в зависимости от распространенности COVID-19, от них будут зависеть требованиях к туристам.

В частности, пассажиры из стран "серой группы" должны будут получить специальное разрешение МВД на въезд и предоставить ПЦР-тест, сделанный не раньше, чем за 72 часа до посадки в самолет. По прибытии они должны будут отправиться в самоизоляцию согласно инструкциям Минздрава.

Путешественники из третьих стран, включенных в зеленую категорию, по прилету должны будут пройти ПЦР-тестирование за счет государства. Это требование будет отменено с 1 апреля. Таким образом, в течение марта все прилетевшие на остров пассажиры будут подвергнуты обязательному тестированию, с той только разницей, что для жителей "зеленых" стран оно будет бесплатным.

Гражданам, прибывающим из "оранжевых" стран, нужно будет предоставить только ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов до поездки. Путешественники из стран "красной" категории должны будут пройти двойное тестирование: предоставить перед вылетом отрицательный результат теста не старше 72 часов и сделать тест в аэропорту по прилету.

Специальные требования будут действовать для жителей Великобритании до 31 марта. Их будут отправлять на семидневный карантин, как это происходит и сейчас.

С 1 апреля распределение третьих стран по зеленой, оранжевой и красной категории будет происходить согласно критериям ECDC. К государствами, с которыми Кипр начнет активно восстанавливать авиасообщение, в этот период добавятся Сербия, Катар, Бахрейн, США, Армения и Грузия.

Согласно решению властей Кипра, Минздрав страны будет пересматривать категоризацию стран еженедельно.