Новини

В план цифровой трансформации вошли 12 проектов по защите окружающей среды

2090
В план цифровой трансформации вошли 12 проектов по защите окружающей среды
Среди 94 масштабных проектов цифровой трансформации, которые будут реализовывать ближайшие три года, 12 - в сфере защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

План цифровой трансформации страны сегодня представил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

В частности, будет проводиться работа над цифровой трансформацией по проектам:

  • биологического и ландшафтного разнообразия (е-ПЗФ)
  • водного хозяйства (е-Вода)
  • лесного хозяйства (е-Лес)
  • рыбного хозяйства (е-Рыболов)
  • рационального использования недр (е-Недропользование)
  • обращение с отходами (е-Отходы)
  • государственного надзора в сфере охраны окружающей природной среды (е-Контроль)
  • мониторинга окружающей среды (е-Окружающая среда)
  • охраны атмосферного воздуха (е-Воздух)
  • стратегической экологической оценки (е-СЕО)
  • оценки воздействия на окружающую среду (е-ОВД)
  • обращения с пестицидами и агрохимикатами (е-Пестициды)

"Пандемия COVID-19 ускорила цифровизацию в Украине. По данным Минцифры, онлайн-услугами стали пользоваться в пять раз больше украинцев. Сфера защиты окружающей среды тоже диджитализируется. Нам важно быстро адаптироваться к требованиям времени и создать удобные инструменты диалога с гражданами и бизнесом. Мы планируем провести 100% автоматизацию всех административных услуг стремимся, чтобы управленческие решения базировались не в субъективных данных, а генерировались с помощью современных технологий и IТ-продуктов", - прокомментировал заместитель министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины по вопросам цифрового развития, цифровых преобразований и цифровизации Руслан Стрелец.

Джерело:  Кабмин

ТОП-новини

всі новини