Спутниковый интернет от Starlink Илона Маска может появиться в Украине через год, – СМИ

Запуск спутникового интернета Starlink в Украине, по данным компании SpaceX, может появиться в 2022 году.

Анонс услуги для украинской территории заметили пользователи в Twitter, пишет отраслевое издание ain.ua.

Если на сайте Starlink попробовать оформить заказ услуги, и при этом выбрать населенный пункт на территории Украины, то также появится надпись о том, что "для этой территории покрытие предусматривается в 2022 году".

Как сообщалось, ранее СЕО и основатель SpaceX Илон Маск заявил, что тестирование спутникового интернета от компании Starlink может начаться в Европе в 2021 году.

Ранее SpaceX начала тестирование сервиса на севере США и юге Канады, где у него лучшее спутниковое покрытие. Некоторые пользователи публичной бета-версии, запущенной 26 октября, сообщили о скорости загрузки более 160 мегабит в секунду. Абонплата за услугу составляет $99 в месяц плюс $499 за комплект оборудования для подключения к спутникам Starlink.

Маск также предположил, что Индия может ожидать подключения после получения одобрения регулирующих органов, вероятно, в середине 2021 года.

SpaceX уже вывела на орбиту около 1143 спутников Starlink. В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты.

SpaceX сообщила, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.