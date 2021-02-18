Пятый президент Украины Петр Порошенко объявил о покупке телеканала "Прямой" у его формального собственника Владимира Макеенко.

Как передает БизнесЦензор, об этом Порошенко заявил в эфире "Прямого".

По словам Порошенко, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) на анонсированном на пятницу, 19 февраля, заседании примет решение о введении санкций в отношении Владимира Макеенко.

"Со всех источников с 19 числа против господина Макеенко будут введены санкции, телеканал будет закрыт... Я не получил никакого опровержения, наоборот", – заявил Порошенко.

Он добавил, что в четверг утром Макеенко попросил помощи для защиты канала.

"Два часа назад мы подписали договор, я заплатил деньги, большие деньги, которые могли бы пойти на благотворительность, на другие проекты, в том числе социальные. Это миллионы и миллионы, для того чтобы покрыть долги канала", – сообщил Порошенко.

"Два часа тому в реестре государственном конечный бенефициарный собственник "Прямого" канала сменился – уже два часа конечным бенефициарным собственником "Прямого" канала является Prime Assets Capital – структура, которая на 100% принадлежит Порошенко Петру Алексеевичу", – добавил он.

Соответствующие изменения в структуре собственности ООО "Телеканал "Прямой" уже отображаются в реестре юрлиц.

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Как сообщалось, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность телеканалов 112, Newsone и ZIK, которых связывают с одним из лидеров партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком. Все три телеканала приостановили эфирное вещание и доступны только в сети интернет.

Санкции также введены в отношении фактического собственника телеканалов нардепа Тараса Козака, который является ближайшим соратником и бизнес-партнером Медведчука, а также против двух чартерных авиакомпаний, предоставлявших самолеты для поездок Козака и Медведчука в РФ и оккупированный Крым.

Напомним, ранее ГБР начало расследование по делу о возможных злоупотреблениях пятого президента Украины Петра Порошенко во время купли-продажи телеканала "Прямой". Дело было открыто по заявлению экс-заместителя главы администрации беглого экс-президента Виктора Януковича Андрея Портнова.

По данным СМИ, в июне 2019 года формальный владелец "Прямого канала" Владимир Макеенко в ходе встречи с коллективом "Прямого канала" допустил продажу телеканала Петру Порошенко. В этой встрече также участвовал сам Порошенко и народный депутат Виктория Сюмар.

Напомним, весной 2017 года народный депутат предыдущих созывов, экс-глава Киевской городской государственной администрации Владимир Макеенко стал владельцем телеканала "Тонис".

В феврале 2016 года председатель Нацсовета по вопросам ТВ и радиовещания Юрий Артеменко сообщил, что Генеральная прокуратура установила: сын беглого президента Украины Александр Янукович опосредованно владеет телеканалами Tonis (ООО "Телеканал "Тонис"), Business (ООО ТРК "Погода ТБ") и Dobro (ООО ТРК "Новые коммуникации"). Однако пресс-секретарь Александра Януковича Юрий Кирасир позже отрицал эту информацию.