Степанов улетел в Индию за вакцинами

Министр здравоохранения Максим Степанов вылетел в Индию для проведения переговоров с производителями о дополнительных объемах вакцин Oxford/AstraZeneca и NovaVax, а также с целью проконтролировать отправку первой партии вакцин для Украины.

Об этом министр сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Киев-Дубай-Дели-Пуне. Через 17 часов буду в пункте назначения – Пуне. Готовимся к переговорам с крупнейшим производителем вакцин в мире – Serum Institute of India", – написал глава Минздрава.

Степанов отметил, что в Индии он планирует лично проконтролировать отправку первой партии вакцин в Украину.

"Важность груза обязывает", – написал глава Минздрава.

Министр добавил, что пандемия будет мировой проблемой нескольких последующих лет.

"Понимаем, что контрактовать дополнительные объемы необходимо уже сейчас. Поэтому основная задача – к уже законтрактованным 12 млн доз, достичь прямых договоренностей на поставку дополнительных объемов вакцин Oxford/AstraZeneca и NovaVax в 2021-2022 году непосредственно с производителем", – подчеркнул Степанов.

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Как сообщалось, ранее Степанов объявил, что Украина начнет вакцинацию от COVID-19 с вакцины AstraZeneca производства Индии, вакцинация начнется до конца текущей недели. По словам главы Минздрава, 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca должны прибыть в Украину к концу недели.

Напомним, 15 февраля, в Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения была подана заявка о государственной регистрации в Украине вакцины Oxford/AstraZeneca против COVID-19 под обязательство для экстренного медицинского применения.

Украина получила информацию от COVAX о поставках производителя Oxford/AstraZeneca в размере от 2,2 до 3,7 млн доз в І-ІІ квартале 2021 года. Ожидается, что уже в феврале в Украину прибудет полмиллиона доз.

Всего Украина заключила контракты на поставку 12 млн доз вакцины от коронавируса, которые разработаны при участии компаний AstraZeneca (Великобритания-Швеция) и NovaVax (США) и производятся на мощностях Serum Institute (Индия).