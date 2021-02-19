Зеленский ветировал закон о возвращении конкурсов для чиновников из-за Витренко (обновлено)

Президент Владимир Зеленский применил право вето к закону "О внесении изменений в некоторые законы относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы".

Как сообщается на странице соответствующего законопроекта №4531 на сайте Верховной Рады, документ возвращен в парламент с предложениями президента 18 февраля.

На сайте Офиса президента Украины отмечено, что глава государства поддерживает восстановление конкурсов на должности государственной службы, однако просит Верховную Раду изъять из закона нормы об ограничении исполнения полномочий заместителями министра, если должность министра является вакантной.

"Если в течение длительного времени народные депутаты не назначают министра – а такое не раз у нас бывало, – эти нормы закона приведут к параличу деятельности всего министерства. В стране, которая воюет и борется с коронакризисом, когда решение нужно принять немедленно, такое недопустимо", – заявил президент.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль, выступая в Верховной Раде, пояснил, что президент ветировал закон из-за поправки об ограничении полномочий и.о. министра, затронувшей в первую очередь Юрия Витренко, которого депутаты дважды отказывались утвердить на этой должности.

"Фактически данный законопроект не предоставлял возможность разблокировать работу Министерства энергетики и оставлял без возможности выплаты зарплат по всей энергетической отрасли. 50 тыс. людей не имеют подписанных бюджетных программ", – цитирует Шмыгаля Интерфакс-Украина.

Он добавил, что рассчитывает на скорейшее принятие законопроекта, позволяющего разблокировать работу Министерства энергетики и выплату зарплат в энергосекторе.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный законопроект во втором чтении 16 февраля.

Согласно пояснительной записке, законопроект направлен на восстановление конкурсов на занятие должностей государственной службы. В частности, документом устанавливается сроки очередность проведения конкурсов на должности госслужбы категорий "А", "Б" и "В", которые занимают лица, назначенные по введенной на время карантина временной процедуре.

При этом установлено, что заключенные на время карантина контракты о прохождении государственной службы действуют до назначения на должность лица по результатам конкурса, но не более девяти месяцев с дня вступления в силу этого закона.

Перед голосованием за принятие закона была поддержана поправка, которая ограничивает полномочия исполняющих обязанности министра. Кроме того, запрещается возложение обязанностей министра на лицо, кандидатура которого на должность соответствующего министра была отклонена Верховной Радой. При этом был исключен пункт, запрещающий выполнять обязанности министра более 30 дней одному и тому же лицу, в случае если должность министра вакантна более 60 дней.

Напомним, на основании внесенных в законодательство весной 2020 года изменений Кабинет министров утвердил особый порядок назначения на должности государственной службы на период карантина, согласно которому разрешается назначение руководителей госорганов без проведения конкурса.