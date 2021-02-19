Польша может передать Украине 1,2 миллиона доз вакцин во втором квартале

Польша планирует перепродать Украине и еще нескольким странам из-за пределов ЕС в целом 4 млн доз вакцины AstraZeneca, однако сроки этих поставок зависят от выполнения производителями плана поставок вакцин.

Об этом заместитель главы Минздрава Польши Томаш Милковский сообщил информагентству РАР.

Чиновник отметил, что Польша купила 20 млн доз вакцины AstraZeneca, из которых 16 млн предусмотрені в национальной программе вакцинации, а 4 млн доз предназначены для перепродажи странам Восточного партнерства и Балкан, в частности, Украине, Грузии или Албании. Однако конкретные сроки поставок еще не определены.

Он уточнил, что AstraZeneca декларировала, что все 20 млн доз будут поставлены в Польшу в первом полугодии.

"Сейчас еще нет подтверждения от этой компании, сколько она поставит нам доз во втором квартале, но скорее всего реализация сделки не завершится во втором квартале этого года", – заявил польский чиновник.

"Еще не определен конкретный срок перепродажи этих доз. Были ожидания, что это произойдет в апреле. Мы будем принимать решение после получения графика поставки на второй квартал от всех производителей, в том числе от компаний Johnson&Johnson i CureVac", – заявил Милковский, отметив, что прежде всего вакцинами должны быть обеспечены граждане Польши.

Милковский также сообщил, что сейчас идет работа над получением формального согласия ЕС на перепродажу вакцины AstraZeneсa. Планируется, что соглашение будет трехсторонним – между производителем, ЕС и третьей страной.

Как сообщалось, ранее вице-президент Европейской Комиссии Валдис Домбровскис заявил, что Польша планирует передать Украине партию вакцин против COVID-19 производства компании AstraZeneca в размере 1,2 миллиона доз. Он отметил, что механизмы ЕС позволяют такую перепродажу без дополнительных комиссий или прибыли.

Напомним, Польша уже заказала примерно 100 млн доз вакцин против COVID-19 производства различных компаний, этого объема должно хватить для вакцинации 58 миллионов человек.

Министр здоровья страны Адам Недзельский объяснял, что Польша заказала больше доз, чем необходимо для вакцинирования всего населения страны, которое составляет около 38 млн человек, поскольку часть вакцин не прошла еще процесса проверки и утверждения.