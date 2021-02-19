Латвия конфисковала в свой бюджет $30 миллионов Иванющенко, – СМИ

Латвия сняла арест и зачислила в свой государственный бюджет $30 млн, которые украинское следствие связывает с бизнесменом и бывшим депутатом от "Партии регионов" Юрием Иванющенко, близким к Виктору Януковичу.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора в ответ на запрос "Украинской правды".

Генпрокуратура Украины в 2014-2019 годах расследовала производства по подозрению Иванющенко в незаконном обогащении и присвоении средств. В этом деле были арестованы деньги, принадлежащие нескольким компаниям, которые были размещены в латвийском банке.

В Офисе генпрокурора уточнили, что в 2019 году это производство передали в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).

Параллельно расследование о легализации этих средств вели латвийские правоохранители. Как сообщалось, в октябре 2019 года по результатам этого расследования суд в Риге решил конфисковать около $30 млн.



В феврале 2020 года прокуратура Латвии уведомила украинскую сторону, что арест денег продлится до 6 апреля. Если до этого в Украине не примут решение о конфискации, средства перечислят в бюджет Латвии.

В итоге, поскольку по состоянию на 6 апреля 2020 года украинские суды не вынесли приговора в отношении Иванющенко, Латвия сняла арест с денежных средств и причислила их в свой бюджет.

При этом латвийская сторона сообщила, что в случае, если в Украине появится решение о конфискации, "он будет рассмотрен в порядке действующего международного законодательства". Договор между Латвией и Украиной предусматривает, что стороны взаимно выполняют приговоры в части возмещения вреда от преступления.

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В Офисе генпрокурора отметили, что вместе с Министерством юстиции занимаются "украинский-латвийскими консультациями по поводу возвращения конфискованных Латвией средств украинской стороне".

В то же время, по данным источников издания в правоохранительных органах, средства были арестованы в эпизоде ​​дела, касающегося незаконного обогащения.

Однако в августе 2019 года, перед передачей дела в НАБУ, этот эпизод закрыли на основании решения Конституционного Суда. Антикоррупционное бюро получило в расследование дело без части о незаконном обогащении.

Кроме того, собеседник издания в правоохранительных органах отметил, что за 5,5 лет, когда производством занималась ГПУ, следственных действий, направленных на завершение расследования, не проводилось, дело было приостановлено.

Как сообщалось, еще в 2016 году несколькими вердиктами сyдов в Латвии около 50 млн евро признаны незаконно приобретенными и изъяты в пользу латвийской госказны по делу хищений из госбюджета Украины и легализации средств через латвийские банки.

Также в Латвии были заморожены банковские счета компании, связанной с Сергеем Курченко. Осенью 2014 года генпрокурор Украины Виталий Ярема объявил, что у бывшего вице-премьера Украины Сергея Арбyзова в банках Латвии арестованы $49,3 млн, на счетаx компании предпринимателя и политика Юрия Иванюшенко в латвийских банках "застряли" $32 млн долларов и 72 млн швейцарских франков.