Итоги недели: Санкции против Медведчука, раздел "Укрнафты" и налог на Google

Главные новости экономики за неделю 15 - 19 февраля.

ФИНАНСЫ

Переговоры с МВФ об очередном транше для Украины завершились безрезультатно

Миссия МВФ 13 февраля объявила о завершении работы в Украине без принятия положительного решения о пересмотре программы stand-by, что позволило бы получит очередной транш. Представители власти уверяют, что срочной необходимости в кредитах нет, а переговоры продолжатся.

Минфин снизил ставки по облигациям внутреннего займа

Министерство финансов на очередном аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) привлекло 9,49 млрд грн, впервые за несколько месяцев снизив ставки по большинству предложенных выпусков гривневых ценных бумаг. Этому способствовал сохранившийся интерес нерезидентов к их покупке.

Нацбанк приостановил покупку валюты на межбанке

Национальный банк за неделю с 15 по 19 февраля не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке, тогда как неделей ранее выкупил в резервы $110 млн. Тем временем, курс гривни за неделю почти не изменился и по итогам торгов в пятницу составил 27,8468 грн/$.

Кабмин упростил доступ к льготным ипотечным кредитам

Кабинет министров упростил критерии для заемщиков в рамках программы "Доступная ипотека". Согласно внесенным изменениям, на получение льготной ипотеки смогут претендовать большинство граждан. Программу льготной ипотеки планируют запустить с 1 марта.

МАКРОЭКОНОМИКА

Падение ВВП в конце 2020 года замедлилось до 0,7%, – Госстат

Реальный ВВП Украины в четвертом квартале 2020 года по сравнению аналогичным периодом 2019 года сократился на 0,7%, тогда как по итогам третьего квартала падение составляло 3,5%, сообщил Госстат. При этом по сравнению с предыдущим кварталом зафиксирован рост ВВП на 0,8% (с учетом сезонного фактора).

Дефицит внешней торговли сократился за год в 14 раз, – Госстат

В 2020 году экспорт товаров и услуг из Украины сократился на 7,8% – до $59,04 млрд, тогда как импорт упал на 12,5% – до $59,3 млрд, подсчитал Госстат. Таким образом, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса составило $225,5 млн, что в 14,4 раза меньше, чем в 2019 году (также отрицательное – $3,69 млрд).

ВЛАСТЬ

Совет нацбезопасности решил ввести санкции против бизнеса Медведчука

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение о введении санкций в отношении лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кума российского президента Виктора Медведука, его жены Оксаны Марченко и окружения. На жену и окружение Медведчука оформлен бизнес депутата.

В целом, санкции введены СНБО в отношении 19 юридических и восьми физлиц, в том числе в отношении пяти самолетов, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев - Москва, а также компании "ПрикарпатЗападтранс", контролирующей трубопровод для импорта дизтоплива из России.

Кабмин продлил действие карантина до 30 апреля

Кабинет министров продлил действие карантина в Украине до 30 апреля. В целом новым постановлением продлены ограничения, которые действуют сейчас. При этом разрешено посещение футбольных матчей и продлена работа баров и ресторанов до 24:00.

Кроме того, постановлением введено ограничение цены на газ на уровне 6,99 грн за кубометр (с НДС) для религиозных организаций до 31 марта.

Зеленский ветировал закон о возвращении конкурсов для чиновников из-за Витренко

Президент применил право вето к закону о возобновлении конкурсов на высшие должности государственной службы из-за поправки, ограничивающей полномочия и.о. министров. Как пояснили в "Слуге народа", речь идет о главе Минэнерго Юрие Витренко, которого Рада дважды отказалась утвердить на этой должности.

Рада повысила штрафы за выжигание сухой травы и торфяников

Законом вводятся штрафы за уничтожение или повреждение растительности, выжигание сухой растительности или ее остатков на землях Водного фонда, за выжигание торфяников, в том числе осушенных, а также повышены штрафы за поджог полезащитных лесных полос и защитных лесных насаждений.

Рада снизила пошлины на сырье для легкой промышленности

Законом вводятся льготные ставки ввозной пошлины в размере 0% на сырье для легкой промышленности, которое не производится в Украине (пряжа, волокна, нити), и в размере от 1% до 8% на готовую продукцию – ткани, фетр и войлок, сетки плетеные, шпагат и канаты.

Рада введет налог на Google, Apple и Netflix

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о налогообложении услуг, предоставляемых такими технологическими компаниями как Apple, Google, Microsoft, Netflix, Wargaming и другими. После принятия закона они будут обязаны уплатить НДС с реализованных в Украине подписок на сервисы или рекламы.

Подробнее об идее введения такого налога читайте в материале: В Україні можуть ввести податок на Google, Facebook, Netflix, Youtube. Кого це стосується?

Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда

Согласно утвержденному бюджету, доходы и расходы бюджета Пенсионного фонда в 2021 год запланированы в сумме 495,5 млрд грн. В том числе финансирвание дефицита Пенсионного фонда за счет средств госбюджета вырастет до 195,32 млрд грн.

Россия расширила санкционный список украинских компаний

Россия расширила санкционный список украинских компаний с 75 до 84 юрлиц. Под санкции попала группа морских компаний "Трансшип групп" бизнесмена Андрея Иванова, которая работает в РФ с крупными зернотрейдерами, металлургическими компаниями и "Газпромом".

ЭНЕРГЕТИКА

Кабмин не допустит роста цен на газ для населения до конца года, – Витренко

Кабинет министров готовит ряд решений, призванных сдержать рост цен на газ для населения после завершения действия ограничения цены на уровне 6,99 грн за кубометр, заявил и.о. министра энергетики Юрий Витренко. При этом он обещает, что Украина выполнит обязательство перед МВФ и ограничения цены отменят.

Витренко предложил Кабмину уволить главу "Нафтогаза" Коболева

И.о. министра энергетики Юрий Витренко предложил премьер-министру Денису Шмыгалю безотлагательно рассмотреть вопрос о смене правления НАК "Нафтогаз Украины", которое возглавляет Андрей Коболев, и прекращении контрактов с членами набсовета компании.

Сам Витренко называет в качестве оснований для увольнения Коболева невыполнение планов по добыче газа и нарушения, обнаруженные в "Нафтогазе" Госаудитслужбой. Однако известно, что с конца 2018 года между ними начался конфликт, завершившийся увольнением Витренко из "Нафтогаза" в 2020 году.

Коболев объявил о начале переговоров о разделе "Укрнафты" с Коломойским

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев сообщил о начавшихся переговорах по разделению активов "Укрнафты" с миноритарными акционерами, крупнейших из которых является Игорь Коломойский.

"Нафтогаз" планирует вложить в увеличение добычи $7,3 миллиарда за пять лет

"Нафтогаз" планирует инвестировать в добычу углеводородов $7,3 млрд в 2021-2025 годах. Это предусмотрено новой бизнес-стратегией группы "Нафтогаз" до 2025 года.

При этом группа не сможет самостоятельно профинансировать озвученные планы, поэтому планируется привлекать сторонних инвесторов. Для этого "Нафтогаз" уже подписал меморандум с румынской компанией OMV Petrom, которая, в частности, занимается добычей газа на шельфе Черного моря.

В сфере реализации "Нафтогаз" за ближайшие пять лет намерен нарастить свою долю на розничном рынке газа до 35% и выйти на розничных рынок электроэнергии, а также вернуть статус крупнейшего поставщика голубого топлива для коммерческих потребителей.

"Нафтогаз" закупит оборудование для запуска крупнейшего LPG-завода на $145 миллионов

"Укргаздобыча" (группа "Нафтогаз") объявила тендер на приобретение установки углубленного извлечения углеводородов ожидаемой стоимостью $145,72 млн для строительства крупнейшего в стране LPG-завода на Крестищенском отделении по переработке газа. Запустить новое производство планируют в 2024 году.

Компенсации за отмену льготных тарифов на электроэнергию перечислили для 570 тысяч семей

Минсоцполитики перечислило 322,13 млн грн компенсаций за январь для 571,6 тыс. потребителей, лишенных льготных тарифов на электроэнергию по решению Кабмина. Всего на такие компенсации предусмотрено 1,4 млрд грн, но выплачиваться они будут только до апреля.

Хмельницкая АЭС досрочно запустила энергоблок №2

Энергоблок №2 Хмельницкой АЭС был подключен к энергосистеме Украины после завершения ремонта на месяц раньше, чем планировалось. Это позволило пройти неделю в условиях низких температур без ограничения потребителей в условиях критически низких запасов угля на ТЭС, отмечают в "Укрэнерго".

Рада предварительно поддержала сертификацию "Укрэнерго"

Верховная Рада поддержала в первом чтении проект закона о сертификации "Укрэнерго" по модели ISO (Independent System Operator). Сертификацию оператора систем передачи по европейским правилам является условием интеграции украинской энергосистемы в европейскую (ENTSO-E).

Основной причиной аварийных отключений блоков ТЭС стали действия руководства, – Госэнергонадзор

В период с 1 января по 9 февраля на энергоблоках ТЭС произошло 92 аварийные остановки, по итогам расследования 75 из них основными причинами происшествий стали ошибки руководящего персонала (24 отказа), дефекты ремонта и ошибоки ремонтного персонала (21 отказ), сообщил Гоэнергонадзор.

ТРАНСПОРТ

Рада повысила штрафы за превышение скорости и езду в пьяном виде

Законом повышены штрафы за нарушение правил дорожного движения, в том числе наказание за езду в состоянии алкогольного опьянения ужесточено вплоть до лишения прав на 10 лет с конфискацией автомобиля. При этом депутаты отказались разрешать полицейским останавливать водителей с "профилактической" целью.

В то же время законом разрешили предъявлять патрульным водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспорта и полис ОСАГО в приложении "Дія" наравне с бумажными. Ранее использование электронных документов регулировалось постановлением Кабмина.

Рада поддержала льготные условия растаможки евроблях

Принятый в первом чтении законопроект предлагает установить полугодовой льготный период для растаможки подержанных автомобилей, ввезенных на территорию Украины до 31 декабря 2020 года.

Например, бензиновый автомобиль возрастом до 5 лет и объемом двигателя 2000 куб. см можно будет растаможить за около 600 евро, дополнительно уплатив 8500 грн штрафа за нарушение режима пребывания такого авто в стране.

Кабмин разрешил автосалонам проводить первичную регистрацию автомобилей

Внесенные правительством изменения позволят дилерам (автосалонам) проводить первичную регистрацию транспортных средств. В итоге покупатели новых авто смогут его зарегистрировать прямо в автосалоне и получить полный комплект документов и номерных знаков без посещения сервисного центра МВД.

КОРПОРАЦИИ

"Сильпо" покупает сеть супермаркетов "Фуршет"

Антимонопольный комитет предоставил разрешение ООО "Сильпо-Фуд" на приобретение активов одной из старейшей в Украине сети супермаркетов "Фуршет" Игоря Баленко, которая вошла в процедуру банкротства в конце января и приостановила расчеты с поставщиками.

Порошенко объявил о покупке телеканала "Прямой"

Петр Порошенко объявил о покупке телеканала "Прямой" у его формального собственника Владимира Макеенко. Новым владельцем телеканала, который уже несколько лет связывают с экс-президентом, теперь официально указан его фонд Prime Assets Capital.

"Метинвест" Ахметова увеличил чистую прибыль на 54%

Группа "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского по итогам работы в 2020 году увеличила чистую прибыль на 54% – до $526 млн. В прошлом году "Метинвест" выкупил акции Днепровского коксохима и Северного ГОКа у миноритариев, а также начислил собственникам $200 миллионов дивидендов.

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

Печерский суд забрал у НАБУ дело о хищении газа на ТЭЦ Дубневичей на 730 миллионов

Печерский районный суд Киева поручил генпрокурору передать дело о хищении газа НАК "Нафтогаз Украины" на сумму 729,8 млн грн, которое расследует НАБУ, другому органу досудебного расследования. Это – второй эпизод коррупционной схемы по хищению газа стоимостью 2,1 млрд грн на двух ТЭЦ братьев Дубневичей.

В НАБУ отмечают, что решения Печерского райсуда становятся частью системы по блокированию расследования дел топ-коррупционеров.