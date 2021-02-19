В Украине зафиксировали 6 531 новый случай инфицирования COVID-19

На утро 19 февраля в Украине за сутки зафиксировано 6 531 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.

В частности заболели 418 детей и 285 медработников, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Также за сутки госпитализировали 2 304 человека, выздоровело 5 857 пациентов, умерло – 120. Кроме это было проведено 61 215 тестирований.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Ивано-Франковской (753), Винницкой (581), Черновицкой (458), Львовской (422) областях и в Киеве (544).

Всего с начала пандемии заболело 1 293 672 человека, выздоровело – 1 139 977 пациентов, летальных случаев – 24 972, тестов проведено 6 651 624.

Напомним, днем ранее, на утро 18 февраля, зафиксировали 6 237 новых случаев COVID-19, на утро 17 февраля зафиксировали 4 286 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19. На 16 февраля – 3 143 случаев. На утро понедельника, 15 февраля, сообщили о 2 332 новых случаях заболевания коронавирусной болезнью.