"Укразализныця" планирует отремонтировать за год 80 мостов

В 2021 году "Укрзализныця" планирует капитально отремонтировать 83 железнодорожных и пешеходных моста – на 22 больше, чем в годом ранее.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что эти мосты требуют обновления, прежде всего для создания безопасных условий движению поездов и пересечению ж/д путей пешеходами. Все работы проведут специализированные подразделения компании.

Планируют отремонтировать 71 железнодорожный и 12 пешеходных мостов. Наиболее важные и трудоемкие работы будут развернуты на отдельных объектах Донецкой, Приднепровской, Львовской и Юго-Западной железных дорог.

На металлическом мосту через Днепр на 190 км — 191 км участка Пятихатки-Чаплино поменяют дефектное деревянное мостового полотно на плиточное железобетонное.

Дефектные элементы главных ферм прогонного сооружения также будут заменены на железнодорожном мосту через реку Сухой Торец на 26 км перегона Кожушко-Шпичкино. А на автодорожном путепроводе на 1191 км по станции Волноваха предусмотрен ремонт мостового полотна, обустройство перильного и барьерного ограждения, ремонт прогонных сооружений и опор освещения.

Кроме этого, во время ремонта пешеходного моста по станции Васильков участка Киев-Фастов запланировано заменить дефектные железобетонные прогонные сооружения и конструкции лестниц, а на железнодорожном мосту на 25 км участка Киев-Тетерев усилят металлические конструкции прогонных сооружений.

В "Укрзализныце" напомнили, что в 2020 году был отремонтирован 61 мост – 53 железнодорожных и 8 пешеходных.