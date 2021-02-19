США оштрафовали BitPay на $500 тысяч за операции с криптовалютой в Крыму

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) приняло решение оштрафовать криптопроцессор BitPay за проведение операций с клиентами, которые находятся, в частности, на территории оккупированного Крыма.

Об этом сообщают в пресс-службе Минфина США.

Штраф составил $507 375. Отмечается, что BitPay нарушила сразу несколько программ американских санкций.

"Компания позволяла лицам, которые, по всей видимости, находились в Крымском регионе Украины, на Кубе, в Северной Корее, Иране, Судане и Сирии, совершать сделки с продавцами в США и других странах, используя цифровую валюту на платформе BitPay, располагая информацией о местоположении, включая IP-адреса и другие данные о местонахождении этих лиц до совершения транзакций", – говорится в сообщении.

BitPay - поставщик платежных услуг биткойнов со штаб-квартирой в Атланте, Джорджия, США. Компания предоставляет клиентам услуги обработки платежей Bitcoin и Bitcoin Cash.