Портфель ОВГЗ банков Украины вырос на 2,5 миллиарда

Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) украинских банков увеличился на 2,516 млрд грн (на 0,5%) – до 518,384 млрд грн, физлиц – на 0,536 млрд грн (на 4,2%) – до 13,198 млрд грн, нерезидентов - на 0,370 млрд грн (на 0,4%) - до 101,518 млрд грн, тогда как юрлиц сократился на 0,096 млрд грн (на 0,2%) – до 59,957 млрд грн.