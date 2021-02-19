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Портфель ОВГЗ банков Украины вырос на 2,5 миллиарда

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Портфель ОВГЗ банков Украины вырос на 2,5 миллиарда
Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) украинских банков увеличился на 2,516 млрд грн (на 0,5%) – до 518,384 млрд грн, физлиц – на 0,536 млрд грн (на 4,2%) – до 13,198 млрд грн, нерезидентов - на 0,370 млрд грн (на 0,4%) - до 101,518 млрд грн, тогда как юрлиц сократился на 0,096 млрд грн (на 0,2%) – до 59,957 млрд грн.

Об этом говорится в данных Национального бакнка Украины (НБУ), передает Интерфакс-Украина. 

Согласно данным НБУ, в целом портфель ОВГЗ вырос на 3,326 млрд грн (на 0,3%) - до 1,015 трл грн, в собственности Нацбанка и теробщин - остался без изменений.

Официальный курс на 19 февраля – 27,8461 грн/$1.

Джерело:  Интерфакс-Украина

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